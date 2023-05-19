الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ولى العهد السعودى: لن نسمح بتحول منطقتنا العربية إلى ميدان للصراعات

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي: "نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب أننا ماضون في السلام، والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا، ولن نسمح بتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات".

وأضاف بن سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية، اليوم الجمعة: "يكفينا طي صفحة الماضي تلك السنوات المؤلمة التي عاشتها المنطقة".

وتابع: "القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب المحورية"، آملًا أن أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها.

وأكد أن المملكة ترحب بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة، آملًا أن تتوصل مباحثات جدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان.

القمة العربية ولي العهد السعودي قمة جدة السعودية السودان

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