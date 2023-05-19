محمد الجالي: قمة جدة تشهد زخما مختلفا بعد عودة سوريا للجامعة العربية

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن اليوم يشهد كلمة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية، التي تشهد زخما مختلفا خاصة بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وما يترتب على ذلك من ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية.

وأضاف الجالي، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن كلمة الرئيس السيسي ستتضمن عدة محاور، منها الحفاظ على الدولة الوطنية، وهو دائمًا السياق الذي تتحدث عنه مصر بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.

الحفاظ على السودان ودعمها

وتابع: “رأينا كم الدول التي تهدمت، وأصبح ليس لديها أي مؤسسات وطنية، وبالتالي أصبحت الميليشيات هي التي تسيطر، ولا توجد مؤسسات، وانهيار المنطقة، وأيضًا هناك شق متعلق بالحفاظ على السودان ودعمها، وضرورة أن يكون هناك تمويلات تنموية للشعب السوداني الشقيق”.

وأوضح الكاتب الصحفي أن هناك حديث عن القضية الفلسطينية، وضرورة العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وعدم التصعيد من الجانب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار حتى يتم حل الدولتين وفق المرجعيات الشرعية الدولية.