الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالفنون الإسلامية.. قرية شما بالمنوفية تصنع وتصدر كسوة الكعبة المشرفة

صناع كسوة الكعبه
صناع كسوة الكعبه

تعد الكعبة المشرفة من أعظم الآثار المقدسة التي يأتي إليها أفواجًا كل عام سواء لموسم الحج أو العمرة وتعد كسوة الكعبة، من أندر وأهم الصناعات التي انفردت بها مصر منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن السادس الهجري، كانت تصنع في منطقة الخرنفش بجوار مسجد الحسين ولكن في أوائل الستينيات أنشأت السعودية مصنع كسوة الكعبة، وكان يتم تسليمها وإرسالها في موكب مهيب كل عام من القاهرة إلى مكة وكانت آخر سنة تم تصنعها وإرسالها هو العام 664 هجريًا.

IMG-20230519-WA0045

وأكد نصر نوح والمقيم بقرية شم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واحد العاملين بصناعة "السيرما"، أنه يعمل في فن "السيرما" اليدوي منذ أكثر من 27 عامًا وتنقسم صناعة "السيرما" إلى نوعين هما شغل عثماني والآخر شغل مكي، الشغل العثماني بكسوة الكعبة يتضمن ستائر وأحزمة أما الشغل المكي فيتضمن النسخة طبق الأصل من كسوة الكعبة، وتصنع منه باب الكعبة وحزام أعلى الكعبة المشرفة والقناديل التي تضمن نوعين “يا حي يا قيوم” قناديل أخرى تحمل "يا رحمن يا رحيم“ وأخرى ”الحمد لله رب العالمين".

IMG-20230519-WA0042

وأضاف نصر نوح، أحد العاملين بورشة "السيرما" لصناعة كسوة الكعبة المشرفة: "شغل الكسوة يتضمن ثلاث مراحل، أولها تتم الاستعانة بالخطاط لكتابة الكلمات التي سيتم نسجها على القماش، وبعد الكتابة يتم قص الكلمات على مادة بلاستيكية وقص ورق الكرتون ووضع مادة عبارة عن لون حتى تظهر الكلمات التي تم تحديدها، وبعدها يتم شد القماش الدمور على المنسوج ويتم طبع الرسمية ويتم وضع طبقات القماش ونسج الكلمات الخيوط المخصصة.

IMG-20230519-WA0040

وتعد قرية شما من القرى التي تنفذ وتعمل بكسوة الكعبة منذ أكثر من 60 عامًا، وبها مجموعة من الورش تتخصص في نسج السيرما، ويستخدم العاملون ثلاثة أنواع من الخامات النوع الأول هي خيوط القصب، والثاني خيوط الخشمان، وخيوط السلك من النحاس المعالج أحيانا يتم النسج بخيوط فضه مطعمه بالذهب على حسب طلب الزبائن، وأكد أن كل الشغل العثماني والمكي الذي يتم في ورش قرية شما هو شغلًا يدويًا 100٪.

IMG-20230519-WA0041

وأكد أصحاب إحدى الورش أنه يتم تجهيز كسوة الكعبة كل عام بقرية شم في مده لا تتعدى 45 يومًا يتم تصنعها بالورشة ووقف كل الطلبيات الأخرى حتى يتم الانتهاء منها ويعد يوم الانتهاء يبتهج فيه الثلاثة عشرة عمال بالورشة ويتم تغليفها وتعطيرها استعدادا لإرسالها كل عام قبل موسم الحج بشهر كامل، على حسب طلب صاحبها.

IMG-20230519-WA0048

وأكد محمد صاحب ورشة كان والذي يعمل في مجال فن (السيرما) منذ عام 1990 تقريبًا ولفت إلى أن كل الشغل الآن ومن سنين شغل إسلامي يدوي، سنة 1990 كانت بداية والذي مع هذه الحرفة كان العمل بهذه الحرفية يقتصر على بادج ورتب عسكرية وكابات.

IMG-20230519-WA0055

حتى قاموا بتطوير عملهم وادخلوا به الآيات القرآنية والتي تعد عبارة عن آيات معينة مثل، آية الكرسي وأسماء الله الحسنى وآيات “من يتقي الله" وطبعًا لفظ الجلالة، ومحمد -صلى الله عليه وسلم-    وتقليد ستارة باب الكعبة بمقاس متر ومترين وثلاثة أمتار، مع بعض الآيات القرآنية وكان الشغل فيه إتقانًا عاليًا وكانت خامات الشغل يقوم والذي بشرائها من الموسكي (خشخان هندي) وقصب سباني وكان متوفراً بكثرة.

IMG-20230519-WA0046

أما الآن يوجد صعوبة كبيرة في العثور على الخامات، وأضاف صاحب إحدى ورش "السيرما" بقرية شما أنه في عام 2004 جاء إلى مصر إخوة من سوريا وبدائنا نشتغل كسوة (الكعبة العثماني) وكنا نشتغل بالفضة وكانت تكلفتها عاليه، ولكن كان فيها ربح ومن وقتها نشتغل بخيوط السلك نعمل تقليدًا لكسوة الكعبة العثماني وأيضًا نعمل كسوة الكعبة الحالية بنفس المقاسات والإتقان لكنها طبعًا تقليد وتباع خارج مصر.

IMG-20230519-WA0044

وأكد صاحب إحدى ورش "السيرما" بقرية شما: “أنه من المعروف أن دخلها ما يفتحش بيت وكل من يعمل معي الآن كلهم عندهم شغل تأن وشغلي يعتبر يحسن دخله، وأتمنى من الحكومة تحاول تساعد الحرف اليدوية ويعرفون مشاكلهم لأنها مشاكل كثير يصعب شرحها منها صعوبة الحصول على الخامات والتسويق برغم أننا نملك أمهر يد عاملة اليدوي بالعالم لو اتهمت بها الدولة ستكون مدخلًا لدخل دولار أساسي”.

IMG-20230519-WA0032
IMG-20230519-WA0035
IMG-20230519-WA0039
IMG-20230519-WA0033
IMG-20230519-WA0028
IMG-20230519-WA0031
IMG-20230519-WA0034
الاستعانة الإسلامي الكعبة المشرفة المنسج خارج مصر صناعة كسوة الكعبة صاحب ورشة كسوة الكعبة المشرفة محافظة المنوفية وإرسالها صفات خاصة ستينات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

غدا.. استكمال محاكمة عامل قتل شابا في المطرية لخلافات مالية

السيطرة على حريق 3 منازل فى منشأة القناطر

"الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ".. نص كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية

رئيس أوكرانيا للقادة العرب بقمة جدة: أدعوكم لحماية شعبنا

"متاحف الإسكندرية" تحصد 3 جوائز فى منافسات أفضل المتاحف المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصري

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى