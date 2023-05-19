الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد غلق طريق 26 يوليو.. تعرّف على التحويلات المرورية البديلة

طريق 26 يوليو
طريق 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، عن غلق طريق 26 يوليو لمدة يومين بداية من غد السبت وبعد غد الأحد، على أن يتم غلق طريق 26 يوليو بالجيزة بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبرتجاه مناطق نادي الزمالك وكوبري 15 مايو.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم التحويلات المرورية البديلة لطريق 26 يوليو والذي سوف يتم غلقه يومي السبت والأحد المقبلين.

السيارات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير تجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

ويمكن استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال التي سوف يتم العمل عليها بطريق 26 يوليو والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي تجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين، وقد تم تعيين خدمات مرورية بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة، وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات للانتهاء وفقًا للمواعيد المحددة، وتنفيذ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للتحويلة المرورية الآتية:

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر، وهو ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين- حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

طريق 26 يوليو التحويلات المرورية محافظة الجيزة غلق طريق 26 يوليو مشروع مونوريل مونوريل

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