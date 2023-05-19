الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة و868 شاحنة و500 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 400 شاحنة و472 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 468 شاحنة و28 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 والقاهرة، وغادرت السفينتان أمل والقاهرة.

ويشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و340 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج.

  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى السفينة سينا وايلة وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة sea wave1، وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكبًا بموانيها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الملاحة البحرية جدول تشغيل الرحلات تداول 14 ألف طن بضائع حركة الملاحة البحرية حركة الصادرات حركة الواردات

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