الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق طريق 26 يوليو يومين بالجيزة

جريدة الدستور

أعلنت محافظة الجيزة غلقا كليا لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل وذلك يومي غد السبت وبعد غد الأحد، في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادي الزمالك وكوبري 15 مايو وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادي النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات للانتهاء وفقا للمواعيد المحددة، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي تجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

 

محافظة الجيزة محافظة الجيزة محافظة الجيزة غلقا كليا لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور بداية لقا كليا لطريق 26 يوليو

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