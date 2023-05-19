الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان يتسلم من الإنتربول أمر اعتقال رياض سلامة حاكم المصرف المركزى

حاكم مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان

صرّح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، بأن لبنان تسلم من الإنتربول أمر اعتقال لرياض سلامة، حاكم المصرف المركزي، وفقا لوكالة "رويترز".

وفى السياق، ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم، أن لبنان تلقى عبر الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة، حاكم مصرف لبنان، لمصلحة القضاء الفرنسي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية اللبنانية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يفترض به أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: لن أبقى فى منصبى مع نهاية ولايتى

والخميس، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه لن يبقى في منصبه مع نهاية ولايته، داعياً القضاء اللبناني أن يبدأ التحقيق مع السياسيين وليس معه.

وأضاف رياض سلامة: «سأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي»، مؤكدًا أنه سيحضر أي جلسة تحقيق تعقد حسب الأصول. 

وتابع: «أنا متعاون مع القضاء»، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية. 

لبنان الانتربول رياض سلامة حاكم المصرف المركزى حاكم مصرف لبنان القضاء الفرنسي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يؤكد لقيس سعيد تطلع مصر لتطوير العلاقات مع تونس

281 مليون مهاجر عالميًا.. وكورونا يخفض العدد مليونين

مصرع عروس ووالدها قبل يومين من زفافها فى حادث تصادم بالشرقية

نجيب ميقاتى لـ الرئيس السيسى: التجربة المصرية نموذج يحتذى به فى المنطقة

الذرة الأوكرانى بـ12800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى