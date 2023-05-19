لبنان يتسلم من الإنتربول أمر اعتقال رياض سلامة حاكم المصرف المركزى

صرّح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، بأن لبنان تسلم من الإنتربول أمر اعتقال لرياض سلامة، حاكم المصرف المركزي، وفقا لوكالة "رويترز".

وفى السياق، ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم، أن لبنان تلقى عبر الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة، حاكم مصرف لبنان، لمصلحة القضاء الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية اللبنانية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يفترض به أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: لن أبقى فى منصبى مع نهاية ولايتى

والخميس، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه لن يبقى في منصبه مع نهاية ولايته، داعياً القضاء اللبناني أن يبدأ التحقيق مع السياسيين وليس معه.

وأضاف رياض سلامة: «سأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي»، مؤكدًا أنه سيحضر أي جلسة تحقيق تعقد حسب الأصول.

وتابع: «أنا متعاون مع القضاء»، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية.