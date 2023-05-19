الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عروس ووالدها قبل يومين من زفافها فى حادث تصادم بالشرقية

تصادم بين سيارة
تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية

لقى مواطن وابنته مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق كوبرى أبوعامر نطاق مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ناحية كوبرى عامر تجاه صان الحجر، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، يستقلها أب وابنته، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، مزارع وابنته وإصابة سائق السيارة ربع نقل.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى صان الحجر، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة البخارية وقائد السيارة ربع نقل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

مواطن حادث تصادم كوبرى أبو عامر محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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