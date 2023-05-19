مجموعة الدول السبع تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن قادة مجموعة الدول السبع، اليوم الجمعة، عن فرض مزيد من العقوبات والإجراءات ضد روسيا.

وقال قادة مجموعة السبع، في بيان اليوم: «ملتزمون بالوقوف ضد حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا».

وأكد قادة مجموعة السبع التزامهم المشترك بدعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا ودبلوماسيا طالما لزم الأمر.

كما أعلن قادة مجموعة السبع عن مواصلة جهودهم لضمان عدم استخدام روسيا الطاقة كسلاح.

زيلينسكى سيشارك فى اجتماعات قمة السبع

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة هيروشيما، حضوريًا.

وبدأ قادة دول "مجموعة السبع" الصناعية، أمس الخميس، التوافد على مدينة هيروشيما اليابانية للمشاركة في قمة المجموعة، المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد.

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني في القمة عبر تقنية الفيديو. ومن المتوقع أن يصل زيلينسكي إلى هيروشيما يوم الأحد، حسبما أشار مصدر أوروبي لوكالة "رويترز" للأنباء.

وخلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما، يسعى قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، لإظهار جبهة موحدة لمواجهة روسيا والصين.

ويجتمع زعماء مجموعة السبع في هيروشيما، اليوم الجمعة، وستكون الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثاني على رأس جدول الأعمال، وقادت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الشركات والبنوك والأفراد الروس، وستكون الإعلانات المقبلة مصممة لإعادة تأكيد عزم القوى العالمية على دعم أوكرانيا والضغط على موسكو.

وقال مسئول أمريكي، متحدثًا إلى الصحفيين قبل الاجتماع، إن جهود مجموعة السبع الأخيرة كانت تهدف إلى تعطيل قدرة روسيا في الحصول على المواد التي تحتاجها لساحة المعركة، وسد الثغرات المستخدمة للتهرب من العقوبات، وتقليل الاعتماد الدولي على الطاقة الروسية، وتضييق نطاق موسكو، والوصول إلى النظام المالي الدولي.