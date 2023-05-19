الجامعة الألمانية بالقاهرة تطلق مبادرة بمجال التصميم والعمارة

أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن إطلاق الجامعة الألمانية ببرلين GIU مبادرة «التصميم يتواصل-Design connects»، وهي مبادرة عالمية في مجال فنون التصميم والعمارة بالشراكة بين الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، ليشارك فيها كل المهتمين بمجال التصميم والعمارة وطلاب الجامعات في مصر والخارج، بهدف تبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة التي تعزز مهاراتهم في هذا المجال.

وبدأت الجامعة في تلقي طلبات المشاركة في المبادرة، على أن تقام الفعاليات بالجامعة الألمانية ببرلين اعتباراً من يوم 19 حتى 27 يوليو القادم، لمزيد من التفاصيل عن المبادرة من خلال الرابط التالي https://www.giu-berlin.de/designconnects/.

وأعرب منصور عن رغبته في أن يشارك المصريون المهتمون بمجال التصميم والعمارة في هذه المبادرة العالمية، التي تتيح التواصل مع العديد من المهتمين بمجالات التصميم على مستوى دول العالم، للعمل معًا في تنفيذ الأفكار والمشروعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز اسم مصر، فضلاً عن اكتشاف المهتمين والموهوبين والدارسين بمجال التصميم بمصر ودول العالم، لافتاً إلى أن المبادرة حظيت بتجاوب ما يقرب من 15 ألف شخص من مختلف دول العالم عقب الإعلان عنها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم للمشاركة فيها ما يقرب من 315 شخصا، هذا بجانب عدد من الشركات والمكاتب العالمية العاملة فى مجالات التصميم.

وأوضح الدكتور منصور أن المبادرة سيتم تنفيذها في مقر الجامعة الألمانية في برلين، مقابل اشتراك رمزي، وأن هذه المبادرة ستكون باسم مصر ومفتوحة للجميع، وتتضمن أكثر من 30 ورشة عمل قابلة للزيادة.