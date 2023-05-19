الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تدين خطط أمريكا وجارتها الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية

كيم
كيم

أدانت كوريا الشمالية خطط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، يوم الجمعة، أن المناورات المشتركة الأمريكية – الكورية الجنوبية "تمثل خطرا جديا على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

وأضافت بيونغ يانغ أنها "تتابع كل الأعمال العسكرية للقوى المعادية، التي تضر بأمن شبه الجزيرة الكورية والمنطقة أو تهدده".

- بيونج يانج تحذر من اتخاذ إجراءات ردا على المناورات بالقرب من حدودها

وحذرت بيونج يانج واشنطن وسيؤول من أنها ستتخذ إجراءات ردا على المناورات بالقرب من حدودها، مضيفة أنه "ردا على الوضع الخطير القائم والتهديدات المستقبلة، يعتبر امتلاك وسائل قوية للدفاع عن النفس حقا مشروعا لدولة ذات سيادة".

ومن المقرر أن تجري المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية خلال الفترة بين 25 مايو الجاري و15 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تستخدم فيها أسلحة ومعدات عسكرية حديثة، بما فيها مقاتلات "إف 35".

صرح رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل، بأن مساعي كوريا الجنوبية واليابان لتخطي خلافاتهما التاريخية وتعزيز تعاونهما العسكري أساسية للتصدي لتهديد كوريا الشمالية.

وزار "ماكونفيل" هذا الأسبوع سيول لإجراء مشاورات مع القادة العسكريين الجنوب كوريين وتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين منذ حوالى سبعين عامًا، وتحدث هناك إلى وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى. 

وقال إن "السلام ينتج من القوة، وهذه القوة تأتي من بلدان تتقاسم القيم ذاتها والمصالح ذاتها، وتدرك أهمية السلام والاستقرار من أجل ازدهار المنطقة".

وتأتي زيارته في وقت تسعى سيول وطوكيو لتهدئة التوتر في العلاقات المضطربة بين البلدين على خلفية الاستعمار الياباني العنيف لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، في مواجهة تهديد بيونج يانج النووي

كوريا خطط اليوم مناورات عسكرية

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