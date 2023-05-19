اقتحام القصر الرسولى فى الفاتيكان بسيارة مسرعة.. والحرس يطلق النيران

اقتحمت سيارة يقودها رجل يعاني على ما يبدو من مشاكل نفسية بوابة الفاتيكان، متجاوزة الحرس السويسري إلى فناء القصر الرسوي قبل أن يتم القبض على السائق من قبل الشرطة.

وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان إن رجال الدرك بالفاتيكان أطلقوا رصاصة على الإطارات الأمامية للسيارة المسرعة بعد أن هرعت بالبوابة مساء الخميس، لكن السيارة تمكنت من الاستمرار في طريقها.

بمجرد وصول السيارة إلى فناء القصر الرسولي في سان داماسو، ترجل السائق واعتقل على الفور من قبل درك الفاتيكان.

وقال الفاتيكان إن السائق كان يبلغ من العمر 40 عامًا وكان في “حالة خطيرة من التغيير النفسي الجسدي”، كان محتجزا في ثكنة الفاتيكان.

ولم يتضح ما إذا كان البابا فرانسيس قريبًا من الحادث الذي وقع بعد الساعة الثامنة مساءً عند بوابة سانتا آنا، أحد المداخل الرئيسية لدولة الفاتيكان في قلب روما، حيث يعيش البابا على الجانب الآخر من مدينة الفاتيكان في فندق سانتا مارتا، حيث كان عادة في تلك الساعة يتناول العشاء ويتقاعد إلى غرفته.

وقال بيان الفاتيكان إنه بمجرد أن دق رجال الدرك ناقوس الخطر لتوغل، أغلقت البوابة الرئيسية التي كانت تمنع الوصول إلى الساحة أمام فندق فرانسيس.

كان الحادث توغلًا نادرًا في ولاية المدينة، ومعظمه محظور على عامة الناس، خاصة في الليل.

بينما يمكن للزوار الوصول إلى كاتدرائية القديس بطرس ومتاحف الفاتيكان خلال ساعات العمل، ويمكن للأشخاص الذين يحملون وصفات الطبيب الذهاب إلى صيدلية الفاتيكان، يلزم الحصول على إذن لدخول المباني الأخرى في الجيب.

القصر الرسولي، الذي يضم الشقق البابوية وغرف الاستقبال الرئيسية ومحفوظات الفاتيكان ومكاتبها، يحرسه على مدار الساعة الحرس والدرك السويسريون الذين يعملون في نقاط التفتيش المختلفة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها شخص يعاني من مشاكل نفسية واضحة في اضطراب في الفاتيكان. خلال قداس عشية عيد الميلاد عام 2009، قفزت امرأة من حاجز كاتدرائية القديس بطرس وحاولت مهاجمة البابا بنديكتوس السادس عشر. لم يصب بأذى، على الرغم من أن أحد الكاردينال كان يسير في الموكب قد كسر وركه في المشاجرة.