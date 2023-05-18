الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رغم قرار عزله.. مرتضى منصور يصل الزمالك ويحتفل بالفوز على الأهلي

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعلنت الإذاعة الداخلية بنادي الزمالك، وصول مرتضى منصور رئيس النادي  إلى مكتبه، والذي قد أعلن أمس في بيان عبر صفحته الشخصية، عدم عودته  إلى منصبه، إلا بعد صدور حكم لصالحه، لمحو لقب معزول على حد وصفه، وتأتي زيارة منصور لمقر النادي بعد لحظات قليلة من تتويج فريق كرة اليد بالزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية، على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقد حقق أيضاً منذ لحظات الفريق الأول لكرة القدم الفوز بنتيجة هدف نظيف على فريق أسوان، ببطولة الدوري العام، ومن المنتظر أن ينظر القضاء في الاستشكال الذي قدمه رئيس النادي ضد قرار عزله، مطلع شهر يونيو القادم.

وقد تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد بعد الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب النادي الأهلي.

وأشاد رئيس القلعة البيضاء بالمجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني للفريق، وأثنى على دور أحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لليد بعد الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك صفحته الشخصية فريق كرة اليد

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