دوري الأبطال: الأهلي يختتم استعداداته قبل مواجهة الترجي غدًا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وشارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران.