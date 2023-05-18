الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري الأبطال: الأهلي يختتم استعداداته قبل مواجهة الترجي غدًا

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وشارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران.

الاهلى الاهلي ضد الترجي مران الأهلي دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

عميد تجارة الإسكندرية: روسيا دعمت مصر بمشروعات كبرى كالسد العالى والضبعة النووى

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة