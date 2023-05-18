تريزيجيه يسجل فى سقوط طرابزون سبور أمام فنار بخشة

حافظ فناربخشة على آماله في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه طرابزون سبور، الخميس، في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وارتفع رصيد فناربخشة إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف جالطة سراي (المتصدر)، في حين توقف رصيد طرابزون سبور (حامل اللقب) عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فناربخشة بهدف حمل توقيع البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي لوان بيريس والإكوادوري إينير فالنسيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و71 على الترتيب.

وتكفل المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه بتسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.