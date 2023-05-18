قومى المرأة بالشرقية يستأنف أمسيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

نظم المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أمسية بقرية قهبونة دائرة مركز الحسينية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية أمسية جديدة من "أمسيات الأسرة المصرية" ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن ذلك يأتي حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت 150 طفلًا و200 سيدة و70 رجلًا.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، أن الأمسيات تشتمل على عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات أغاني وطنية، وعلى هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

وقد لاقت الأمسية تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور مع رسائل حملات المجلس القومي للمرأة من قبل السيدات والأطفال وجميع الحضور.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن فرع المجلس ينفذ حملتين لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" على مدار أسبوعين متتاليين على أن تكون الحملة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2023 م والحملة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو 2023، يسبق الحملة تدريب بمقر الفرع بالزقازيق للرائدات الريفيات والمتطوعين ورجال الدين، وأعضاء الفرع لشرح رسائل الحملة وكيفية نشرها.

وجاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بهدف رفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية، ومحاولات البعض استغلالها يطلق المجلس القومى للمرأة حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب تقوم على تعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة، ورفض أو نشر الشائعات والأراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وكذلك شرح دور المشروعات القومية الكبري في تحسين جودة حياتهم تبدأ في النصف الثانى من شهر مايو 2023 كمرحلة أولى بالتوازي على مستوى الجمهورية.

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