الأزهري يشارك في المؤتمر الدولي "تراث الإمام حسام الدين السغناقي" بكازاخستان (فيديو)

حضر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وقائع افتتاح المؤتمر الدولي (تراث الإمام حسام الدين السغناقي وآفاق الحضارة الإسلامية بمناسبة ذكرى ٨٠٠ سنة لميلاده، والذي ترعاه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) في مدينة ألماتي بكازاخستان٫ بحضور وفود وعلماء من مصر، وكازاخستان، وتركيا، وإيران، وأوزباكستان، وقرغيزستان وغيرها من الدول، وبحضور وتشريف أفراد من أسرة ونسل الإمام الكبير حسام الدين السغناقي رحمه الله.

وألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وألقى الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية " نور مبارك" كلمة ترحيب بالضيوف وافتتاح للمؤتمر، وكذلك الدكتور خيرات قورمان بايف نائب رئيس الجامعة ومقرر المؤتمر، وسماحة مفتي كازاخستان الدكتور نوريزباي تغانولي، والسيد ايرجان بولاطاخان أولو نائبا عن وزير الإعلام والتنمية المجتمعية السيد درخان قدرباييف، والدكتور محمد عبد الخالق الفخراني نائبا عن وزير الأوقاف.

وكان قد استقبل سماحة المفتي الشيخ الدكتور نوريزباي تغانولي - المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان- فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، أمس الأربعاء في مستهل زيارته إلى كازاخستان، وذلك في مقر الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في مدينة ألماتي.

جاء ذلك بحضور عدد من المسئولين الدينيِّين على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور خيرات قورمان باييف نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية ( نور مبارك) في كازاخستان.

وقام مفتي كازاخستان بتقليد ومنح الدكتور أسامة الأزهري الزي الرسمي التراثي التقليدي القازاقي المسمىٰ ( شابان) تعبيرًا عن التقدير والمودة.

يشار إلى أن زي " الشابان" هي عادة قديمة للشعب الكازاخي، يُهدىٰ للأشخاص ذوي التأثير القوي والمكانة المرموقة، وهو دليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازاخستانيِّين.