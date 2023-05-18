الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويجها لمخدر الهيروين، متخذة من دائرة قسم روض الفرج مكانا لها لمزاولة نشاطها الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، مقيمة بدائرة القسم  بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام، مبلغ مالى 2 ميزان حساس، هاتف محمول" وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 80 ألف جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

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