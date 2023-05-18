الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنات السلة بجامعة كفر الشيخ يحصد الميدالية الفضية ببطولة الشهيد الرفاعي

الفريق
الفريق

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ حصول الجامعة على المركز الثاني ميدالية فضية في لعبة كرة السلة بنات، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ50 “الشهيد الرفاعي”.

أقيمت دورة الشهيد الرفاعي الـ50 في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.
هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالبات الفائزات على المشاركة المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

من جانبه هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، الطالبات الفائزات لحصولهم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وأشار إلى إن فريق السلة بنات جاء بمشاركة الطالبات "هبة عليبة بكلية التجارة، منة الله ابو طاحون بكلية الآداب، شهد عقيبي بكلية الآداب، آلاء النجار بكلية التربية، نغم وليد بكلية العلاج الطبيعي، نوران السقا بكلية التجارة، أميرة ابو الضراير بكلية العلاج الطبيعي، مي إبراهيم بكلية التجارة، ريهام الفقي بكلية الصيدلة، شهد زايد بكلية الطب، إيمان سمير بكلية التربية الرياضية، سلمي أبو شادى بكلية الطب البيطري، مريم خير الدين بكلية التمريض، خلود مصطفي بكلية التربية الرياضية، اميرة سعد بكلية التربية الرياضية".

 

جامعة كفر الشيخ كرة السلة بطولة الشهيد الرفاعي كلية التمريض كلية التربية الرياضية

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