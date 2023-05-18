مويس كين يقود هجوم يوفنتوس لمباراة إشبيلية بالدوري الأوروبي

أعلن ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره إشبيلية الإسباني في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو بإيطاليا.

ويقود مويس كين هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمباراة إشبيلية على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

خط الدفاع: جاتي، بريمير، دانيلو.

وسط الملعب: خوان كوادرادو، فاجيولي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

الهجوم: صامويل إيلينج جونيور، مويس كين، آنخيل دي ماريا.

فيما جاءت دكة بدلاء يوفنتوس على النحو الآتي: بينسوليو، ماتيا بيرين، أليكس ساندرو، دانيلي روجاني، باربيري، كوستيتش، ميريت، ليوناردو باريديس، فريدريكو كييزا، دوسان فلاهوفيتش، أركاديوش ميليك".

ويغيب عن يوفنتوس في مباراة اليوم كلًا من: "ليوناردو بونوتشي، ماتيا دي تشيليو، إيهاتارين، كايو خورخي، بول بوجبا".

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتأهل للمباراة النهائية من أجل مواصلة رحلته لتحقيق اللقب الأوروبي الأول له منذ تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 1995-1996، وأتبعه بتحقيق لقب السوبر الأوروبي في الموسم التالي، فيما يتطلع إشبيلية للفوز والعبور للمباراة النهائية والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق اللقب المفضل له، وتعزيز مركزه في صدارة الأندية الفائزة بلقب البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي بـ6 ألقاب.