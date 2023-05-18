إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم سيارتين وانقلاب تروسيكل متفرقين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب تروسيكل بمركزي ملوي والمنيا، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: حماده حسان 37 عاما، مندوب مبيعات، محمود سعيد 24 عامًا، سائق، يقيمان في محافظة بني سويف، وأحمد خالد، 42 عامًا، سائق، مقيم في المنيا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التكامل للطوارئ ببني مزار لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية حافظ في مركز ملوي.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كلا من: "تامر.م" 21 عامًا، "علاء. ن" 42 عامًا، يقيمان في قرية إبشادات بمركز ملوي وتم نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.