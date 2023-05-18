السجينى يشكر الرئيس السيسى على دعم مخصصات المرأة العاملة فى الموازنة العامة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص محافظة قنا للعام المالي 2024/2023.

وأشاد السجيني بتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم مخصصات العاملات المعيلات في الموازنة العامة الخاصة بوحدات الجهاز الإداري، مؤكداً أن الرئيس دائمًا ما يستشعر هموم وأولويات المواطن، وعلى رأسهم المرأة المصرية العاملة التي تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس.

وهاجم السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توجهات وزارة المالية بوجود مخصصات للتدريب في بعض الجهات وهدم استغلالها، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن سلسلة خطوات غير جيدة تنتهجها وزارة المالية متهماً الوزارة بالفشل وأن سياستها الخاطئة هي السبب فيما نحن فيه، وللأسف الرقم كاشف للحقيقة ولا يكذب، فالوزارة هدفها جمع الضرائب، دون إيجاد حلول واقعية على أرض الواقع.

من جهته أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأنه يعمل على إيجاد حلول داعمة لموازنة المحافظة من خلال عوائد الأصول التي وصلت إلى 9 ملايين جنيه، ولدينا مشروعات إنتاجيه وطورنا الأعلاف والمجازر، مؤكداً أن الأصول هتزيد والأسواق ستزيد حصيلة المحافظة.

وتابع الداودي بأن المحافظة تعاقدت مع وكالة إعلامية بعقود ممتازة لصالح المحافظة بتحصيل 85% من العقود لصالح المحافظة والـ15% لصالح الوكيل، بالإضافة الي ترشيد النفقات ببيع 35 تكييفا 5حصان كانوا موجودين تم بيعها للتخفيف علي فاتورة المرافق الخاصة بالمحافظة، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها لتوفير موارد إضافية المحافظة.

وناقشت اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب خالد أبونحول، بشأن: سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبوتشت وفرشوط بمحافظة قنا، وضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

بالإضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة النائب عبدالفتاح محمد شحات، بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق الذي يمر بداية من كوبري الرزقة الغربي، إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة ويمتد حتى ترعة بأرض أملاك الري ثم يمر يميناً للقادم من العزب، وذلك ليصبح طريقا ري الرزقة المتهالك المار على ترعة الفؤادية، والذي سيؤدي تنفيذه إلى سيولة بحركة المرور، ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي.

وطلبات الإحاطة من النائبة رحاب الغول، بشأن: عدم قيام محافظة قنا بتنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم في الجزء الذي يمر أمام مجمع مدارس الشرقي بقرية بهجورة مركز نجع حمادي حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة منذ عام 2019.