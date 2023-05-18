الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حريق هائل فى موقع بناء بولاية نورث كارولينا الأمريكية

حريق
حريق

يكافح رجال الإطفاء في ولاية نورث كارولينا الأمريكية حريقًا هائلاً، اندلع صباح الخميس في موقع بناء في حي ساوث بارك.

تُظهر مقاطع الفيديو والصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب البرتقالية الساطعة التي تجتاح جزءًا من مجمع مباني كبير في حي ساوث بارك بمدينة نورث كارولينا، وهي منطقة حضرية تشتهر بمركز التسوق الكبير الذي يحمل الاسم نفسه.

التقطت كاميرات المصورين التابعين لـ WBTV التابعة لشبكة CBS، عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد من الهيكل المحترق.

أكد مسؤولو الإطفاء في شارلوت لشبكة سي بي إس نيوز أن مشغل رافعة برجية كان يعمل في موقع البناء عندما اندلع الحريق، وقد تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أعلنت شرطة شارلوت مكلنبورغ إغلاق طرق متعددة في منطقة ساوث بارك في تغريدة بعد اندلاع الحريق. تم إعادة فتح طريق واحد على الأقل منذ ذلك الحين. صرح متحدث باسم مدارس شارلوت مكلنبورغ لـ WBTV صباح الخميس أن المدارس لم تتأثر بالحريق.

رجال الإطفاء نورث كارولينا حي ساوث بارك وسائل التواصل الاجتماعي اللهب البرتقالية الساطعة

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