الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القومي للمرأة: حقوق المرأة في رعاية أطفالها "منقوصة"

القومي للمرأة
القومي للمرأة

قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو مجلس النواب، إنها تتوجه بالشكر لجميع القائمين على الحوار الوطني لخروجه بهذا الشكل المشرف، معبراً:"نرجو من الحوار الخروج بمخرجات تكون في الصالح العام بكافة القضايا والأزمات".

حقوق المرأة  

أضافت السعيد، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جلسة الوصاية على المال من أهم الجلسات التي عقدها الحوار الوطني حيث هناك قصور وخلل واضح في تطبيق التشريعات المعنية بهذا الأمر على أرض الواقع. 

وتابعت أن جميع مَن تحدثوا اليوم في الجلسة المجتمعية أجمعوا على ضرورة حصول المرأة على حقوقها كاملة، على أن يتم تدعيم تلك الحقوق بالتشريعات القانونية.

 قوانين الأسرة 

وتابعت "الأسرة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب أن يكون هناك تفعيل في قوانين الأسرة".

واستطردت:"حق المرأة في رعاية أطفالها منقوصة، لأن الوصاية المالية تذهب للجد بعد وفاة الأب، لهذا يجب الخروج بنتائج منصفة للمرأة بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني".

سناء السعيد القومي للمرأة الحوار الوطنى حقوق المراة منقوصة اكسترا نيوز

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