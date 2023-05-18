الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

200 مليون دولار تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية والحكومة البريطانية

اليزابيث
اليزابيث

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على جنازة الملكة إليزابيث وقيامها العام الماضي، وكم كلفت الجنازة الحكومة البريطانية. 

كشفت وزارة الخزانة، اليوم الخميس، أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية وقيامها العام الماضي، وكلفت الحكومة البريطانية ما يقدر بنحو 162 مليون جنيه إسترليني (حوالي 200 مليون دولار).

ووفقاً لصحيفة الجارديان، كانت الجنازة الرسمية للملكة الراحلة التي عقدت في 19 سبتمبر، هي الأولى في المملكة المتحدة منذ جنازة رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل في عام 1965، حيث جاءت هذه المناسبة التي حضرها زعماء العالم وكبار الشخصيات بعد 10 أيام من الحداد الوطني بعد وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عامًا في 8 سبتمبر بعد 70 عامًا على العرش.

وانجذب مئات الآلاف من الأشخاص إلى قاعة وستمنستر في لندن لمشاهدة الملكة التي قضت أطول فترة في المملكة المتحدة وهو يرقد في الولاية، حيث تم نشر التكاليف يوم الخميس كجزء من بيان مكتوب إلى البرلمان.

ومن جانبه، قال جون جلين السكرتير الأول للخزانة في بيان: “كانت أولويات الحكومة أن تجري هذه الأحداث بسلاسة وبمستوى مناسب من الكرامة، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور في جميع الأوقات، وتم دفن إليزابيث وزوجها الأمير فيليب في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

فيليب، الذي توفي في عام 2021 عن عمر يناهز 99 عامًا، اختار عدم الكذب في الولاية وكانت جنازته شأناً صامتاً، لأنه تم إجراؤها بموجب قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي خلال جائحة COVID-19.

وكانت آخر جنازة ملكية قبل ذلك لوالدة إليزابيث، المعروفة باسم الملكة الأم، في عام 2002، وبقيت في الولاية لمدة ثلاثة أيام وقدرت تكاليف جنازتها بحوالي 5.4 مليون جنيه استرليني، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية في تقرير لها. 

جنازة اليزابيث تاجنازىة الحكومة البريطانية ​بريطانيا

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