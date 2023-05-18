الشوط الأول: "يد الزمالك" تضرب الأهلى 11/15 فى كأس الكئوس

أنهى رجال الزمالك لكرة اليد الشوط الأول من نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية بالتقدم على الأهلي بنتيجة 15/11 في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.

واستضاف الأهلي نسخة العام الجاري من بطولة كأس الكئوس في صالات فرع النادي بالجزيرة.

وتفوق الزمالك خلال أحداث الشوط الأول وخاصة بعد طرد لاعب الدائرة الأحمر أحمد عادل إلى جانب لاعب الزمالك محمد رمضان هتلر.

جاءت بداية المباراة قوية وحماسية للغاية بين لاعبي الفريقين وظل التعادل مسيطرا حتى الدقيقة العاشرة بنتيجة 4/4.

وتعرض كل من أحمد عادل لاعب الأهلي ومحمد رمضان هتلر لاعب الزمالك للطرد بعد حصول كل منهما على بطاقة حمراء بعد مشادة بين لاعبي الفريقين مع انتصاف الشوط الأول.

وبدأ الزمالك في توسيع الفارق مع منتصف الشوط ليصل إلى ستة أهداف وتصبح النتيجة 5/11 مع مرور نحو 20 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

لاعبو الأهلي نجحوا في تقليص الفارق لـ4 أهداف خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لينتهي 11/15 للأبيض.