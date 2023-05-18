الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس «بوتاجاسكو» يختتم جولته لمتابعة مصانع تعبئة الإسطوانات بصعيد مصر

زيارة رئيس «بوتاجاسكو»
زيارة رئيس «بوتاجاسكو»

اختتم المحاسب حسن إبراهيم بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو»، اليوم الخميس، زيارته لمحافظات الوجه القبلي والتي استمرت لـ 4 أيام  تفقد خلالها سير العمل.

زيارة رئيس «بوتاجاسكو» فى 6 محافظات بصعيد مصر

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة، المحاسب يحيي جاد مدير عام العمليات، والمحاسب طارق فاروق مدير عام المالية.

واستهل “بدوى” جولته يوم الإثنين الموافق 15 مايو، بزيارة مصنع الطود لتعبئة الأسطوانات بمحافظة الأقصر، ثم توجه لزيارة مخزني نقادة وقنا الجديدة بمحافظة قنا.

كما قام رئيس مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الماضي بزيارة مصنع تعبئة الأسطوانات بمحافظة سوهاج، حيث التقي خلالها بالعاملين بالمصنع وقام بشكرهم وتكريمهم علي ما قدموه خلال الفترة الماضيه في سبيل تحويل جميع صواني المصنع الأربعة الي صواني إلكترونية.

كما شهد إجراءات استلام قطعة الأرض المجاورة للمصنع والتي تم تخصيصها للشركة لتكون جراجا  للمصنع إمتثالا لاجراءات السلامة والصحة المهنية في هذا الشأن ثم توجه  لتفقد سير العمل ببعض مخازن المحافظة.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، المقر الإداري لمحافظة أسيوط وبعض المخازن بها وتفقد سير العمل بمصنع طبة الحابس بذات المحافظة.

كما قام بزيارة مصنع بتروجاس لتعبئة الأسطوانات باسيوط إلتقي خلالها بمدير المصنع وذلك للتنسيق بشأن  المشحون من المصنع الي مخازن الشركة ثم توجه، لزيارة بعض مخازن محافظة المنيا  واختتم سيادته الزيارة يوم الخميس بزيارة المقر الإداري بمحافظة بني سويف وبعض المخازن بها .

تأتي الجولة فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن متابعة سير العمل بمواقع الشركة، والإطمئنان على عملية توزيع ونقل اسطوانات البوتاجاز إلى كافة القرى ومدن محافظات الصعيد، وسد كافة الاحتياجات التى تتطلبها محافظات الصعيد، وكذلك بناء جسور التواصل مع العاملين وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لزيادة المبيعات ورفعة الشركة.

المحاسب حسن إبراهيم بدوي بوتاجاسكو محافظات الوجه القبلي لتوفير اسطوانات البوتاجاز تفاصيل زيارة رئيس بوتاجاسكو

مواد متعلقة

وزير البترول يسلم الرخصة الأولى فى مجال خدمة تموين السفن بالوقود بالموانئ

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة