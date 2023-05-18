رئيس «بوتاجاسكو» يختتم جولته لمتابعة مصانع تعبئة الإسطوانات بصعيد مصر

اختتم المحاسب حسن إبراهيم بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو»، اليوم الخميس، زيارته لمحافظات الوجه القبلي والتي استمرت لـ 4 أيام تفقد خلالها سير العمل.

زيارة رئيس «بوتاجاسكو» فى 6 محافظات بصعيد مصر

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة، المحاسب يحيي جاد مدير عام العمليات، والمحاسب طارق فاروق مدير عام المالية.

واستهل “بدوى” جولته يوم الإثنين الموافق 15 مايو، بزيارة مصنع الطود لتعبئة الأسطوانات بمحافظة الأقصر، ثم توجه لزيارة مخزني نقادة وقنا الجديدة بمحافظة قنا.

كما قام رئيس مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الماضي بزيارة مصنع تعبئة الأسطوانات بمحافظة سوهاج، حيث التقي خلالها بالعاملين بالمصنع وقام بشكرهم وتكريمهم علي ما قدموه خلال الفترة الماضيه في سبيل تحويل جميع صواني المصنع الأربعة الي صواني إلكترونية.

كما شهد إجراءات استلام قطعة الأرض المجاورة للمصنع والتي تم تخصيصها للشركة لتكون جراجا للمصنع إمتثالا لاجراءات السلامة والصحة المهنية في هذا الشأن ثم توجه لتفقد سير العمل ببعض مخازن المحافظة.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، المقر الإداري لمحافظة أسيوط وبعض المخازن بها وتفقد سير العمل بمصنع طبة الحابس بذات المحافظة.

كما قام بزيارة مصنع بتروجاس لتعبئة الأسطوانات باسيوط إلتقي خلالها بمدير المصنع وذلك للتنسيق بشأن المشحون من المصنع الي مخازن الشركة ثم توجه، لزيارة بعض مخازن محافظة المنيا واختتم سيادته الزيارة يوم الخميس بزيارة المقر الإداري بمحافظة بني سويف وبعض المخازن بها .

تأتي الجولة فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن متابعة سير العمل بمواقع الشركة، والإطمئنان على عملية توزيع ونقل اسطوانات البوتاجاز إلى كافة القرى ومدن محافظات الصعيد، وسد كافة الاحتياجات التى تتطلبها محافظات الصعيد، وكذلك بناء جسور التواصل مع العاملين وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لزيادة المبيعات ورفعة الشركة.