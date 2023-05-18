“حجازي” يبحث مع قيادات “تعليم أسوان” إجراءات تطوير المنظومة

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة أسوان، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، وآخر مستجدات مسابقة 30 ألف معلم.



حضر الاجتماع كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبد الكريم لطفى عبد الكريم مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وياسين عبد الصبور محمد نقيب المعلمين بالمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير التعليم بالحضور، مؤكدًا على أهمية دورهم فى العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، واختيار أماكن المدارس التى تقدم خدمة تعليمية لأهالي أسوان الكرام.

ومن جهته، أعرب محافظ أسوان، عن سعادته بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدًا حرص الوزير على متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر على خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائه الطلاب.

كما أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية فى المحافظة، موجهًا الشكر لهم على الجهود التى تبذل فى المحافظة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم، مؤكدا أنه لا ارتقاء للعملية التعليمية دون الارتقاء بالمعلم، إذ أن تطوير البيئة المدرسية ينصب بصورة كلية على تطوير المعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنه من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة الكترونية ورقمية تجدد معارفه وتوسع مداركه.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة الرئيس لتعييين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تعمل على ضخ دماء جديدة فى الوزارة، مؤكدًا أن رؤية الوزارة تستهدف اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.



كما تطرق الوزير إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات والضوابط لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

كما اطمأن الوزير على سير امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، موجهًا بمتابعة لجنة الغش الإلكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددًا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشيرًا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، وسيتم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

كما شدد الوزير على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا بأهمية الاستدامة فى تنفيذها لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

كما وجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، وإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية بمحافظة أسوان وجميع المديريات التعليمية تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدًا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس

وفى ختام اللقاء قدم محافظ أسوان درع المحافظة للوزير، كما قدم مديرى المديرية درع المديرية لوزير التربية والتعليم، والمحافظ.