السياحة والآثار: بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لزيارة 4 مواقع أثرية

أعلنت وزارة السياحة والاثار اليوم الخميس، عن بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة 4 مواقع أثرية بمحافظة أسوان كمرحلة أولى على أن يتم وقف التعامل النقدي لشراء التذاكر تماماً.

بأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

وتشمل هذه المواقع معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة، وقامت الوزارة بإخطار الشركات السياحية بذلك، لتكون هذه المواقع الأربعة هي أول مواقع أثرية على مستوى الجمهورية يتم تطبيق هذا النظام غير النقدي بها تمهيداً لتعميمه خلال الثلاث أشهر المقبلة في الـ 40 متحف وموقع أثري التي تتيح حالياً إمكانية شراء التذاكر باستخدام كلا من الكروت البنكية والسداد النقدي.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتعميم هذا النظام تباعاً في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

كما قامت الوزارة بإخطار شركات السياحة التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصرياً عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على هذه الخطوة الهامة التي بدوها سوف تساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في زيادة تدفق العملة الأجنبية.

وأشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إلى أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط، موضحا أن هذه الجهود تأتي لتحقيق عدة أهداف من بينها تفعيل توجهات الدولة المصرية في التحول نحو المدفوعات غير النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتيح شراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلكترونياً من خلال موقع egymonuments.com، وهو ما يسهل على حاملها دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي قد تشهد توافد ضخم عند الدخول، من خلال مسار خاص بهم.