الأمن يكشف حقيقة شخص تشاجر باستخدام أسطوانات الغاز بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن قيام شخص بالتشاجر باستخدام أسطوانات الغاز بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين مقيمون بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بالتشاجر فيما بينهم باستخدام أنابيب الغاز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالتشاجر باستخدام أسطوانة غاز، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته أسطوانة غاز.

وبمواجهته أيد ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.