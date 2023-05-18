الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة": إنشاء 4 مجمعات خدمية جديدة لخدمة 3 مناطق ببرج العرب

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اليوم الخميس، عن إنشاء 4 مجمعات خدمية جديدة في مدينة برج العرب، وتحديديا مناطق الغربنيات وأبوصير وبهيج، وهو الأمر الذي أدخل السرور في نفوس أهالي تلك المناطق.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قري مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وساهمت مبادرة "حياة كريمة" علي إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعي لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

و"حياة كريمة" مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، تستهدف تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال 2019، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

الجهود الكبيرة تبذلها الدولة الاعباء

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