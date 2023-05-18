الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمينة المرأة فى مستقبل وطن تطالب بتعديل قانون الولاية على المال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت رحاب مصطفى، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، إن الأم والطفل يواجهما الكثير من المعاناة مع قانون الولاية على المال.
وأشارت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني التي ننافش مسائل الوصاية وقانون الولاية على المال إلى أن الأحكام الوضعية حرصت على حماية أموال القاصر بقانون صدر من ٧٠ عاما لم يعد مناسبا للتعامل به الآن.

وقالت "لا يوجد مانع شرعي وفقهي لتولي ولاية على أموال الصغير بعد وفاة الأب ونطالب بتبني هذا التعديل".

وطالبت بإنشاء هيئة استثمارية مستقلة لاستثمار أموال الصغير واتخاذ الضمانات لمصلحة القاصر وتحقيق عدالة ناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام وتكون جميع القضايا في دائرة واحدة.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

 

رحاب مصطفى حزب مستقبل وطن قانون الولاية على المال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اموال الصغير عدالة ناجزة الأحكام

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