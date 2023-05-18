الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس محلية النواب: موجودون تحت قبة البرلمان لصالح الوطن والمواطن

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت طفرات تنموية كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنيه للقيادة السياسية، مضيفاً أن دور البرلمان كبير في العمل على دعم الوطن والمواطن.

وأضاف "السجيني"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الطرق والرصف والبنية التحتية بعدد من مراكز قنا، "بأننا ورثنا تركة ثقيلة ومصر تحتاج الكثير والكثير وأن الظروف الاقتصادية عليها عامل كبير في الإنجاز".

وأشار إلى أن أبجديات الحكم الرشيد الذي لابد أن يتخذه الجهاز التنفيذي هو المواءمة بين الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التي باتت ضرورة، وتعظيم دور النواب بما يخدم المواطن ويصب في مصلحته.

وطالب "السجيني" باعتماد منظومة حكومية معتمدة لآليات النقل في الوظائف المختلفة بين المحافظات التي تشكل جزءًا مهما في الجهاز الإداري وأن يكون هناك تقارب لما فيه مصلحة البلاد.

النائب أحمد السجيني مجلس النواب الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية النائب اشرف رشاد

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