نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التخلفات بكلية الشريعة والقانون بطنطا

تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان امتحان التخلفات بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا يرافقه الدكتور حمدي سعد، عميد الكلية، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بتفقد اللجان والحديث مع الطلاب حول الامتحانات وما تضمنته من أسئلة، وتوفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال فترة الامتحانات.

كما تابع نائب رئيس الجامعة وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان، بجانب وجود الإشراف الطبي، داعيًا للطلاب بالنجاح والتوفيق.