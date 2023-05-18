الحوار الوطنى.. إيهاب راضى: التعليم والإعلام والفن يقع عليهم دور كبير فى نشر الوعى

قال إيهاب راضي المحامي، إن القانون رقم ١٩ المتعلق بالوصاية الذي صدر في عام ١٩٥٢ يؤكد أن الوضع الثقافي يؤثر بشكل كبير في تشكيله، فالمشرع إذا تربى في بيئة ترى فكرة أن المرأة ليست كالرجل سيصدر نفس التشريع بلا شك.

وأضاف راضي خلال كلمته في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال، وما يرتبط ضمن موضوعات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن التعليم والإعلام والفن يقع عليهما دور كبير بنشر الوعي بأن المرأة تستطيع بدلا من الترويج لآراء غير صحيحة تقول عكس ذلك، وعلاج الموروثات الثقافية والدينية في هذا الشأن.

واختتم: "ارحموا مستقبل أبنائنا من هذه الموروثات المغلوطة".

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.