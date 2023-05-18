الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مروة عبدالمنعم باكية على الهواء: "دول وقفوا جنبى ودول معرفونيش"

مروة عبد المنعم باكية
مروة عبد المنعم باكية على الهواء

انهارت الفنانة مروة عبدالمنعم من البكاء على الهواء مباشرة بعد حديثها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها في محنتها وأثناء ابتعادها عن الفن.

وقالت مروة، خلال لقائها في أحد البرامج الفنية الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: “كنت لسه بقول لبنتي مش عارفة أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي إزاي؟ بس بتمشي، أنا وقفت جمب نفسي محدش وقف جمبي، طبعًا بعد ربنا، ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي إزاي”.

واستكملت مروة حديثها: أشرف زكي وقف معايا، إدوارد كان وقتها معايا، ومكنش كتير ودول اللي كانوا واقفين معايا، ومش هقول مين اتخلّى عني وفيه ناس استنيت إن هما يبقوا معايا ومزعّلني أوي ومش عايزه أقول مين ومكنوش صحابي أوي وعلى الأقل في بينا عشرة من الوسط الفني، ولما أقابلهم في لوكيشن بيقوليلي إيه الأخبار وبيسألوا عليا، وبقول الأسماء في الحاجة الكويسة.

وتابعت “أشرف زكي وقف معايا جامد جدًا بصراحة ومن أكتر الناس اللي وقفوا معايا كنت متخيله إن تامر حسني يسأل عليا، خاصة كان لسه في "عمر وسلمى” حصله موقف في الجيش وروحتله مع إني لسه مكنتش صاحبته والناس اللي بينا عشرة شغل فقط مسألوش عليا، إحنا مش عشرة خروج وفسح، وتامر من الناس اللي قريبة مني، ومبعتش رسالة ولا كلمني، أحمد صفوت من الناس اللي وقفوا معايا، وأحمد زاهر وقف معايا في حاجات كتير جدًا.

أشرف زكي الفنانة مروة عبد المنعم القاهرة اليوم اليوم السبت الوسط الفني إلى الن النا

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