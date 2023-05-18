سامى عبدالعزيز: يجب تدعيم منظومة القيم لتتحول إلى أنماط سلوكية

كشف د.سامي عبدالعزيز، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن الاستراتيجية الاتصالية المتكاملة لدعم منظومة القيم، مؤكدًا أن منظومة القيم أحد مكونات الهوية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني: لا بدّ من تدعيم منظومة قيم الولاء والانتماء والبناء والتماسك والاعتدال والوسطية، لكي تتحول إلى أنماط سلوكية ترسخ مفهوم الدولة المصرية.

وأشار عميد إعلام القاهرة سابقًا إلى أن تحقيق ذلك يكون من خلال جميع وسائل الإعلام القديمة والحديثة، وقبل ذلك الاتصال المباشر الميداني في جميع مواقع أجهزة الدولة بداية من المدرسة.

وتابع: "الصين أقامت برنامجًا للتأكيد على رجولة الولد الصيني؛ لأنها شعرت أن الحملات العالمية بدأت تهز مفهوم الرجولة".