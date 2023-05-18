ألفت المزلاوى لـ"الدستور": الحوار الوطنى قدم حلولًا جذرية.. وقانون الأسرة بحاجة للتعديل (فيديو)

قالت ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن الأم هى الأولى برعاية الأطفال بعد وفاة والدهم، رافضة أن يكون هناك وصي آخر عليهم.

وتابعت "المزلاوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش مشاركتها بجلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن مسلسل "تحت الوصاية" بعد عرضه ضمن دراما رمضان 2023، أيقظ أذهان الجميع للأزمات التي تعاني منها الأم خلال تربية أولادها.



وأشارت إلى أن "الحوار الوطني" أعطى مساحة كبيرة لمشاركة جميع فئات المجتمع لوضع حلول واضحة للمشكلات، مؤكدة أن قانون الأسرة يحتاج للكثير من التعديلات ليتوافق مع حال الأسرة المصرية.



انطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وجلستان أخريان مخصصتان لمناقشة الهوية الوطنية، وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني، الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.