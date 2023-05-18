السفارة الهندية: حملة تنظيف الشاطئ بشرم الشيخ في إطار حملات تنظيف الشواطئ

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة بتنظيم حملة تنظيف شواطئ في شرم الشيخ يوم 21 مايو 2023 في إطار حملات تنظيف الشواطئ في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف نظرًا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، وسيتم تنظيم فاعلية تنظيف الشواطئ بالتعاون مع وزارة البيئة في مصر على شاطئ ريكسوس أو شاطئ نبق بشرم الشيخ.

وفي خلال رئاسة مجموعة العشرين، نظمت الهند العديد من الفعاليات ودعت مصر للمشاركة فيها، وقد شاركت مصر بفاعلية في كل هذه الفعاليات حيث دعت الهند مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "كبلد ضيف" خلال رئاستها لقمة المجموعة.

وتهدف الحملة إلى تسخير قوة أكبر اقتصادات العالم ولفت الانتباه العالمي إلى مشكلة القمامة، وخاصة القمامة البلاستيكية البحرية وتأثيرها على البحار والمحيطات وأيضًا خلق مشاركة عامة قوية في قضية قمامة الشواطئ والبحر.

وفي إطار هذه الحملة، سوف يتم تنظيم الفعاليات التالية: تنظيف الشاطئ وإطلاق حركة مجتمعية لتنظيف الشواطئ وجمع التوقيعات وممارسة اليوجا على الشاطئ وأخذ التعهدات على مرتادي الشواطئ... إلخ.

وأضاف بيان السفارة أن هذه المبادرة التي تأتي في إطار مجموعة العشرين إلى حشد العمل الجماعي لتنظيف الشواطئ، إننا نتطلع إلى مشاركة جماهيرية أوسع لإيصال رسالة توعية لعامة الناس بشأن تنظيف الشواطئ.