اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا موسعا مع قيادات مديرية التربية والتعليم، ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بحضور اللواء يسرى عبد الله، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأيضا يس عبد الصبور، نقيب المعلمين.

في كلمته رحب اللواء أشرف عطية بوزير التربية والتعليم، والوفد المرافق له لزيارة أسوان لافتتاح وتفقد عدد من الصروح التعليمية التي تم ويتم تنفيذها في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم في كل لحظة كل أوجه الدعم اللا محدود في مختلف قطاعات العمل العام، خاصة للارتقاء بجودة التعليم في مصر لتصبح في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أننا نحن الآن نجني ثمار ذلك، بإنجاز العديد من المشروعات في المجالات والقطاعات المختلفة، سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل والتحديث وأيضا مشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر، وكذا الخطة الاستثمارية الموحدة، علاوة على التوسع في جذب الاستثمارات، وغيرها الكثير والكثير، كما أن أسوان تصدرت، خلال السنوات الأخيرة، المراكز المتقدمة، وحصلت على الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية، ولا سيما في المجال التعليمي، ومنها على سبيل المثال جائزة المدن التعليمية من منظمة اليونسكو.

وأشار أشرف عطية إلى أن القطاع التعليمي داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد واجتهاد وإخلاص وتفان في العمل، سواء في مديرية التربية والتعليم، أو بهيئة الأبنية التعليمية، فالكل داخل المجتمع الأسواني يعمل لخدمة ومصلحة الوطن، ولتحقيق الصالح العام.

وأوضح أن ذلك ساهم في انتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة، وبالتالي انتظام أبنائنا الطلاب والطالبات، وخير دليل على ذلك أن أبناءنا في أسوان حققوا أعلى المجاميع والنسب في التحصيل الدراسي، وأيضا في مسابقات الأنشطة الطلابية.

وأضاف محافظ أسوان أن كل هذه النجاحات، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق، إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت أسوان، في الفترة الأخيرة، افتتاح العديد من المدارس، سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو ببقية مدن ومراكز المحافظة، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1503 مدارس، مؤكدًا دعم الوزارة للمحافظة بعدد 1072 معلمًا، و7673 جهاز تابلت، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا، وكذلك توفير فصول تعليمية "كرفانات"، علاوة على إضافة لجنتي ثانوية عامة بنصر النوبة، فضلًا عن إنشاء مركز تميز للتعليم الفني على مساحة 19 ألفًا و700 م2 بمدينة أسوان الجديدة.

وفي ختام الاجتماع قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لوزير التربية والتعليم تقديرًا وعرفانًا بالتعاون البناء، وتقديم أوجه الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

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