الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حزب "التجمع": السر الباتع للهوية المصرية هو التنوع

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن السر الباتع للهوية الوطنية المصرية هو التنوع، مشيرًا إلى أن هذا التنوع نشأ عبر الحقب التاريخية التي مرّت بها مصر.

وأضاف فرج، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني: "أيضًا الموقع الجغرافي جعل الهوية الوطنية المصرية تتكون من ثقافات متنوعة نشأت عبر التاريخ والتفاعل بين الوافد والموروث".

وتابع: "الشعب المصري بسره الباتع تمكن من التعايش مع الثقافات المتنوعة، وبالتالي السر الباتع للمجتمع المصري هو المواطنة المرتبطة بالهوية الوطنية المصرية".

واستكمل: "الخطر يأتي على هذه الهوية المتنوعة من محاولات للانفراد بثقافة معينة والسطو على الهوية الوطنية المصرية".

وأردف: "أنا مع تطبيق استراتيجية ثقافية للهوية الوطنية، ويجب أن يتم تشكيل مجموعة للثقافة والوعي مكونة من وزارات موجودة وتعمل منفردة"، مشددًا على أهمية مراكز الشباب وقصور الثقافة والسنيمات والمسارح لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

الهوية الوطنية المصرية حزب التجمع الحوار الوطنى جلسة الهوية الوطنية جلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني الهوية المتنوعة

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