"ذهبيتان" لطلاب تربية رياضية القناة ببطولة إفريقيا للمصارعة بتونس

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا للمصارعة المقامة حالياً بمدينة الحمامات بتونس.

وأعرب عن بالغ سعادته وتقديره لتميز طلاب كلية التربية الرياضية، مُجدداً دعمه وثقته التامة في تميز طلاب الجامعة وتألقهم بكافة المحافل التي يشاركون بها، مثمناً جهود الطلاب وحرصهم على رفع علم مصر في المحافل الدولية وإعلاء اسم مصر وجامعة قناة السويس.

في سياق متصل- أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن حصول يحيى محمد يحيى عبدالقادر الطالب بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 72 ك تحت 20 سنة.

وحصلت لوجي وليد خلف ياسين الطالبة بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة النسائية وزن 57 ك تحت 20 سنة.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مُقدماً التهنئة لطلابه، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات لهم حتى يواصلوا مسيرة النجاح على المستوى الرياضي والعلمي.

كما حرص الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية على تهنئة طلابه، مشيراً إلى التميز الملحوظ لطلاب التربية الرياضية لافتاً إلى أن الكلية لديها أبطال يمثلون مصر في العديد من البطولات القمية والعالمية.

فيما أفاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن بطولة إفريقيا للمصارعة تُقام حالياً بمدينة الحمامات بتونس في الفترة من 15- 20 مايو 2023 وأنها قمة المنافسات الرياضية في المصارعة على مستوى القارة.

بينما أشاد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالأداء الجيد للاعبين ونتائجهم المميزة، مُشيراً إلى أن أبناء جامعة القناة يمتلكون العديد من المواهب ولديهم القدرة على المنافسة والفوز بلقب البطولة الإفريقية.