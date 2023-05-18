هبوط محدود بشارع 26 يوليو بمركز سمسطا فى بنى سويف

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، إحدى المناطق بشارع 26 يوليو، بعد تعرض الطريق لهبوط مفاجئ محدود، دون حدوث أي خسائر في المكان.

وفوجئ أهالي مركز سمسطا بحدوث هبوط مفاجئ محدود، في إحدى المناطق بشارع 26 يوليو، وانتقل على الفور نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، يرافقه فايز حسين وشوقي هاشم، نائبا رئيس المدينة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالتوجه الفوري إلى مكان الهبوط، بحضور النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب.

حيث تم إغلاق الطريق مؤقتًا لحين إصلاح الهبوط المحدود وعودة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد الاطمئننان على عدم وقوع أي خسائر.

واستدعت الوحدة المحلية بسمسطا مسئولى المرافق من شركات المياه والغاز الطبيعي والطرق للتعامل مع الوضع، بجانب الانتهاء من ردم مكان الانهيار المحدود وإعادة انتظام عمل الحركة إلى طبيعتها بالشارع.