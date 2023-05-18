نيفين مسعد: يجب الاستثمار فى عقول الطلاب للحفاظ على الهوية الوطنية

أكدت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، ضرورة الاستثمار في عقول الطلاب، واستغلال المكتبات المدرسية بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وقالت، خلال كلمتها بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، إنه من خطوات الحفاظ على الهوية الوطنية، الحديث عن الأزمات التي تواجهنا وعلى رأسها أزمة اللغة العربية، خاصة العامية، وليس العربية الفصحى فقط.

وأشارت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى أن اللغة العامية لم تعد تشبهنا، ونحتاج للالتفاف حول هذه الأمر وبث مسلسلات كرتون ورسوم متحركة مصرية كي لا يستورد أبناؤنا لغات أجنبية، بجانب إصدار برنامج تليفزيوني على وزن "قُل ولا تقُل"، بالإضافة إلى إنتاج الكثير من البرامج التي تحث الأطفال على الحديث باللغة العامية وربطها بالقضايا المختلفة، مع إعادة الاعتبار لحصة القراءة الحرة.