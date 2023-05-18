الخميس 18 مايو 2023
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تحقيقات ومتابعات

بسمة دسوقى: الحوار الوطنى قدم حلولاً جذرية فى ملف الوصاية (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب على هامش جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعي إحدى القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً مجتمعيًا؛ لأنها كانت تعاني من عوار مجتمعي كبير جدًا منذ أكثر من 70 عامًا، وهذا لا يتناسب مع القوانين والأعراف ومستجدات الوضع الحالي.

وأشارت إلى أن الجميع قدم توصيات تخدم مصلحة الطفل، وأن يكون هناك صناديق خاصة للاستثمار في حياة الأطفال، وتعديل الوصاية بحيث تكون بعد وفاة الأب للأم مباشرة.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، مساء الخميس، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

كما انطلق اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، لتناقش عدة قضايا، أبرزها مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية تأتي في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يُكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

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