مرقسية الأزبكية الدار البطريركية التي سكنها 9 باباوات.. تعرف على تاريخها

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق إليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والأخوية إلى الفاتيكان والكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن أبرز تلك المراحل هي المحطة الخامسة من محطات تنقل المقر الباباوي والتي جاءت في الكنيسة المرقسية الكبري بالأزبكية وذلك خلال السنوات (1799 -1971).

وقالت الكنيسة القبطية عبر موقعها، إن البابا مرقس الثامن قام بنقل الكرسي البابوي من حارة الروم إلى الكنيسة المرقسية الكبري بالدرب الواسع؛ ولبناء هذه الكنيسة قصة طريفة يرويها لنا علي باشا مبارك في خططه؛ وذلك في الجزء السادس من خططه ص 211 فيقول: (وسبب إنشاء هذه الكنيسة أن الأمير الشهير المعلم إبراهيم الجوهري – رئيس كتبة القطر المصري – اتفق له أحد السيدات المحترمات السلطانية ولعلها أخت السلطان كانت قدمت من القسطنطنية إلى مصر قاصدة الحج ولكونه متقدما في الدولة تقدما مشهورا باشر بنفسه أداء الخدمات الواجبة لمثلها في الذهاب والعودة وقدم لها الهدايا اللائقة لرفيع مقامها فأرادت مكافأته علي خدمته التي أبداها معها؛ فسألت عن مرغوباته فالتمس منها المساعدة في إصدار فرمان سلطاني بالرخصة في إنشاء كنيسة بالأزبكية حيث مستقر سكنه والتمس منها أشياء أخري كرفع الجزية عن الرهبان إلي غير ذلك فقوبل رجاؤه بالإجابة ؛ولكنه توفي في 25 بشنس 1511 الموافق ختام سنة 1209 هلالية قبل الشروع في البناء ؛ فلما تولي أخوه جرجس أفندي منصبه أتحد مع البطريرك وباقي أكابر الأمة وشرعوا في بنائها بجانب القلاية وانتهت عمارته سنة 1516 للشهداء كما ذكرنا ؛ ويقال إن أصل الموقع الذي بنيت فيه الكنيسة كان ملكا للأمير يعقوب والمعلم ملطي الذين كانوا موظفين في وظائف شهيرة مدة حكم الفرنسيس وتنازلا عنه للكنيسة ولإتخاذ البطريرك القلاية سكنه بجانبها صارت هذه الكنيسة الأولي من الكنائس المصرية )، وبالفعل تم تكريس الكنيسة للصلاة في 14 سبتمبر 1800 علي يد البابا مرقس الثامن .

وعن الباباوات الذين أداروا الكنيسة المصرية من داخلها فهم:

البابا مرقس الثامن البطريرك 108 ( 1796- 1809 م)

البابا بطرس السابع الشهير ببطرس الجاولي البطريرك 109 ( 1809- 1852 م)

البابا كيرلس الرابع “أبو الإصلاح ” البطريرك 110 (1853- 1861م)

البابا ديمتريوس الثاني البطريرك 111 ( 1862- 1870م )

البابا كيرلس الخامس البطريرك 112 ( 1874- 1927 م )

البابا يؤانس التاسع عشر البطريرك 113 ( 1927- 1942 م)

البابا مكاريوس الثالث البطريرك 114 ( 1944- 1945 م)

البابا يوساب الثاني البطريرك 115 ( 1946- 1956 م)

البابا كيرلس السادس البطريرك 116 ( 1959 -1971 م)