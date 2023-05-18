رئيس الوزراء يتفقد ميناء 6 أكتوبر الجاف

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذى يعد أول ميناء جاف في مصر، تم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل الميناء، حيث يخدم المناطق الصناعية بمصر، ويقع الميناء في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان وبه كل الخدمات التى يحتاجها الميناء.

كما يقع الميناء على بعد 25 كيلو غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي ويتصل بشبكة سكة حديد مصر من خلال خط سكك حديدية، مما يسهل نقل البضائع من وإلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء إلى 720 ألف حاوية مكافئة في العام. ويشمل الميناء ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومباني لكل الجهات العاملة بالميناء، كما يضم الميناء معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء.

كان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من حسام هيبة حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي.

وأوضح "هيبة" أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بتنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، على مساحة 40 فدانًا، بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة، وتضم المنطقة 333 وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه، وتوفر عند التشغيل أكثر من 4500 فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة الخضراء بالمشروع لنحو 89050 م2.

وتفقد رئيس الوزراء عددًا من مكونات المشروع، التي تتمثل في أحد نماذج الورش بالمنطقة الاستثمارية، وأيضًا فيلا سورناجا العريقة المقامة على 3 أدوار بمساحة 800 م2، حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها.