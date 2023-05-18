الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة: الإسكندرية كانت أول مدينة يقام بها المقر الباباوي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق اليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والأخوية إلى الفاتيكان والكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

هذا وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن أبرز تلك المراحل هي المحطة الأولى التي كانت في الإسكندرية بين السنوات 61 م وحتى 1047 م تقريبًا.

وقالت الكنيسة القبطية عبر موقعها إنه من الثابت تاريخيا ان القديس مارمرقس الرسول جاء إلي مدينة الإسكندرية عام 61م؛ وكانت الشرارة  الأولى لبدء الكرازة  كما يروي لنا تاريخ الكنيسة أنه بينما  كان يمشي ذات يوم على البحر مفكرًا ومتأملًا من أين يبدأ الكرازة في هذه المدينة العظيمة صاحبة الأكاديمية العظمي والمكتبة الكبرى، تهرأ حذائه من كثرة المشي فذهب إلى إسكافي يدعي اسمه “أنيانوس” لكي يقوم بإصلاحه ؛وفجأة دخل المخراز في يده فصرخ بطريقة لا شعورية من شدة الألم “يا الإله الواحد” فانتهز القديس مرقس الرسول الفرصة وسأله هل تريد أن تعرف الإله الواحد، فلما أجاب بالإيجاب بدأ يشرح له قواعد الإيمان المسيحي حتى آمن وأعتمد هو وأهله أجمعين، واتخذ من منزله مركز للتبشير بالديانة المسيحية.

ولما ازداد عدد المؤمنين قام القديس مرقس الرسول برسامة “أنيانوس” أول أسقف لمدينة الإسكندرية، وبعد إستشهاد القديس مرقس الرسول عام 68 م، دفن جسده الطاهر بكنيسة تدعي “بوكاليا” ومقرها الحالي هو الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل ؛وأصبحت هي المقر الرسمي للآباء البطاركة، أما عن الإسكندرية نفسها فيذكر عنها علي باشا مبارك في خططه “الجزء السابع ” أنها كانت قرية صغيرة للصيادين تدعي “راقودة” ولما جاء الأسكندر الأكبر إلي مصر حوالي عام 322 ق .م قام بتأسيس مدينة الإسكندرية وسماها باسمه، وجعلها مركزًا للتجارة بدلًا من مدينة صور.

 وتحت كلمة  (“إسكندرية)” يقول عنها أميلينو” في كتاب “جغرافية مصر في العصر القبطي” أن الأقباط تمسكوا باسمها القديم (راكوتي)  كما تحدث “سترابون” عن رخائها وتجارتها؛ وأنها كانت مدخلًا لمصر وتجارتها.

 والأسم (راكوتي) مشتق من عبارات هيروغليفية معناها “التي بناها الإله رع”  كما تحدثت كثير من الوثائق القبطية القديمة عنها وعن أحيائها، وجاء عنها في كتاب يوحنا النقيوسي “تاريخ العالم القديم” وفي الفصل التاسع والخمسون (عندما أعتلي الاسكندر بن فليب المقدوني أنشأ مدينة الإسكندرية الكبري في مصر وسماها باسمه والتي كانت تسمي قبلا راكوتي في لغة المصريين). 

وخلال الاضطهاد الذي وقع على الكنيسة القبطية عقب مجمع خلقدونية عام 451 م؛ اضطر البابوات الثلاثة بطرس الرابع 34 ( 567 – 569م ) ودميانوس 35 ( 569- 605 م) وانسطاسيوس 36 (605- 616 م) إلى الأقامة مؤقتا في دير الزجاج غرب الإسكندرية حتى الفتح العربي لمصر عام 641 م، واستمر الآباء البطاركة مقيمون بمدينة الإسكندرية حتى عهد البابا شنودة الثاني البطريرك 65، ثم بدأت بعدها المحطة الثانية من رحلة الكرسي المرقسي.

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