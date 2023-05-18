الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يدين السماح بمسيرة المتطرفين في القدس واقتحامات المستوطنين للأقصى

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام السلطات الإسرائيلية بالسماح بتظاهرة استفزازية لليمين الإسرائيلية فيما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال المتهورة، التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها، إنما تصب الزيت على النار وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة.

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة وتشجيع من الحكومة اليمينية وأعضائها، يُمثل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين باعتبار ذلك يمس واحداً من أقدس الأماكن لديهم.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط كان قد تناول في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، المنعقد في جدة أمس تحضيراً للقمة المقررة غداً 19 الجاري، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً حيال ممارسات الحكومة اليمينية الإسرائيلية الممعنة في التطرف والكراهية، عِوضاً عن حالة الصمت المُشين التي تشجع المتطرفين على الاستمرار في نهجهم الخطير.

أحمد أبو الغيط الإسرائيلية مسيرة الأعلام القدس المحتلة الحكومة الاسرائيلية

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