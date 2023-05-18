الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا

قافلة تنموية توعوية
قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا مركز الفيوم

نظمت جامعة الفيوم بالتعاون الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الفيوم برئاسة سيد حسن مدير فرع الهيئة، اليوم الخميس، قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا مركز الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي.

وبحضور منسقي كليات التربية الرياضية والآثار والزراعة والخدمة الاجتماعية وعدد من موظفي الهيئة القائمين على الامتحانات وحضور طلاب جامعة الفيوم وحضور كبير لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وقالت آمال ربيع، إن القافلة استهدفت توعية أهالي القرية بقضايا التنمية الأسرية وتعليم الكبار وعقد امتحانات فورية للأميين بالتعاون مع فرع الهيئة العامة وتعليم الكبار كذلك تسهيل التعارف بين طلاب الجامعة مع الأميين الراغبين في التعلم من أهالي القرية وتوعية أهالي الأطفال المتسربين من المدارس الابتدائية والإعدادية بمخاطر الأمية.

IMG-20230518-WA0026
IMG-20230518-WA0026
IMG-20230518-WA0027
IMG-20230518-WA0027
IMG-20230518-WA0024
IMG-20230518-WA0024
IMG-20230518-WA0025
IMG-20230518-WA0025
جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا مركز الفيوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

العثور على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزله فى بنى مزار بالمنيا

محافظ القاهرة: دعم كامل للمتقدمين للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية

مصرع سيدة وطفلها فى تصادم سيارتين بطريق الـ21 غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابي

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.....وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي