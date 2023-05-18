جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا

نظمت جامعة الفيوم بالتعاون الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الفيوم برئاسة سيد حسن مدير فرع الهيئة، اليوم الخميس، قافلة تنموية توعوية بقرية سيلا مركز الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي.

وبحضور منسقي كليات التربية الرياضية والآثار والزراعة والخدمة الاجتماعية وعدد من موظفي الهيئة القائمين على الامتحانات وحضور طلاب جامعة الفيوم وحضور كبير لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وقالت آمال ربيع، إن القافلة استهدفت توعية أهالي القرية بقضايا التنمية الأسرية وتعليم الكبار وعقد امتحانات فورية للأميين بالتعاون مع فرع الهيئة العامة وتعليم الكبار كذلك تسهيل التعارف بين طلاب الجامعة مع الأميين الراغبين في التعلم من أهالي القرية وتوعية أهالي الأطفال المتسربين من المدارس الابتدائية والإعدادية بمخاطر الأمية.

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